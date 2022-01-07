В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5 еще на 9 часов

Отказаться от выезда рекомендовано пассажирским автобусам, грузовикам и такси

В Челябинской области из-за сильного снега и метели продлили ограничение движения транспорта до 09:00 субботы, 8 января, на трассе М-5. Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сегодня ИА «Первое областное» сообщил директор ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.



Ограничения из-за неблагоприятных погодных условий действуют с 1548 по 1796 километр автодороги М-5 с шести утра 7 января.

«Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых автомобилей, грузовых транспортных средств продлено до 09:00 (по местному времени) 8 января. Время может быть изменено, если изменится погода»,— рассказал Сергей Валеев.

По данным диспетчерской службы Миндортранса на 22:00, на региональных дорогах работают 191 единицы техники. Снегопад продолжается в Ашинском, Саткинском, Кусинском, Троицком районах, а также в Златоусте, Карабаше и Копейске. В Октябрьском и Верхнеуральском районах — метели. В Кизильском, Брединском и Варненском районах температура воздуха +2°, идет дождь.

Главное управление МЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по данной дороге и предупреждает о надвигающейся на регион непогоде. На Южном Урале ожидается мокрый снег, «каток» на дорогах и сильный ветер.