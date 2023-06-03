В Челябинской области продлили ограничение движения грузовиков на участках четырех трасс

В регионе сохраняется изнуряющая жара

В Челябинской области из-за жары вновь ввели ограничения движения для большегрузов на участках четырех федеральных дорог. Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 3 июня, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Ограничения ввели на следующих участках трасс:

с 1549 по 1871 километр трассы М-5 «Урал»;

с 12 по 131 километр автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург»;

с 16 по 146 километр автодороги Челябинск-Троицк;

с 12 по 55 километр автодороги Челябинск-Новосибирск.

«Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы»,— сообщили в ведомстве.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточным телефонам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).