В Челябинской области продлили контракт с главой управления юстиции

Валерий Быков будет занимать пост до конца сентября 2024 года

В Челябинской области продлили контракт с начальником главного управления юстиции Челябинской области Валерием Быковым. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2024 года»,— говорится в тексте документа.

Напомним, 68-летний Валерий Быков занимает пост начальника главного управления региона с 2014 года. Ранее он много лет работал в судах Челябинской области.