В Челябинской области продлили экстренное предупреждение из‑за сильного ветра

Ожидаются порывы до 22 метров в секунду

Длинные праздничные выходные в Челябинской области выдались ветреными. В отдельных районах порывы достигают 20 метров в секунду и более. Не стихнет ветер и в воскресенье, 12 мая, в связи с чем в регионе продлили штормовое предупреждение.

«От Челябинского Гидрометеоцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях: днем 12 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду»,— предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Южноуральцев просят соблюдать меры безопасности: не парковать автомобили под деревьями или рядом со слабо укрепленными конструкциями. Также не следует стоять под рекламными щитами, около стен домов и прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта. Кроме того, в ветреную погоду необходимо быть особенно осторожными с огнем.

В случае возникновения ЧП следует сразу же звонить по телефонам 101 или 112.