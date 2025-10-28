В Челябинской области продают тыкву за 1800 рублей

У садоводов-частников овощи дешевле, чем в сетевых магазинах

Осенью 2025 года садоводы Челябинской области продают тыквы самого разного калибра. Мы нашли на популярном сервисе объявлений самую дорогую тыкву — она стоит 1800 рублей. Указанный вес — 20,7 килограмма. Находится она в Челябинске.

В среднем тыквы и кабачки продают по 30—40 рублей за килограмм. Овощи находятся в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Южноуральске, Чебаркуле, Троицке, Копейске, поселках Петровском, Увельском.





Магазинная тыква обойдется вам значительно дороже. Овощи есть в продаже в сетевых супермаркетах, стоят они 200 рублей за килограмм.





Ранее мы рассказывали, что на Южном Урале тыквы ищут для фотосессий к Хэллоуину.