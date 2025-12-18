В Челябинской области продают три авто из новогодних фильмов

Машины — практически точные копии тех, что мы видели с телеэкрана

Новогоднее кино создает атмосферу не только сюжетом, но и деталями. Порой настоящими героями становятся автомобили. Их узнаваемый силуэт в заснеженном кадре пробуждает в зрителе то самое праздничное чувство. Эксперты «Авито Авто» поделились с 1obl.ru объявлениями об автомобилях как из новогоднего кино, которые можно купить в Челябинской области.

На региональном авторынке нашлись три узнаваемые модели.

Первая — Jaguar XJ из фильма «Реальная любовь». Седан сопровождает премьер-министра Дэвида. Представленный экземпляр 1993 года является редкой версией с 6‑литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Машина сохранила оригинальные элементы. Пробег составляет 176 тысяч километров, цена — 2,5 миллиона рублей.





фото: пресс-служба «Авито»

Второй ретроэкземпляр — ГАЗ-21 «Волга» из фильма «Старушки в снегах». Его эстетика идеально совпадает с настроением картины. Высокий силуэт, плавные линии, хромированные детали — эта машина словно сошла с экрана, чтобы напомнить о размеренной жизни уютных дворов. Авто 1963 года с двигателем 2,4 литра и «механикой» сохранил даже оригинальный ПТС. Его стоимость 600 тысяч рублей, пробег 59 тысяч километров.





фото: пресс-служба «Авито»

Завершает подборку ВАЗ-2106 из фильма «Старый Новый год». «Шестерка» — такой же узнаваемый атрибут позднесоветской эпохи, как гирлянды из разноцветных лампочек. Автомобиль 1984 года сохранил исторический облик. Его стоимость — 90 тысяч рублей, пробег — 80 тысяч километров.





фото: пресс-служба «Авито»