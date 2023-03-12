В Челябинской области прочно установилась плюсовая температура

Осадков в воскресенье, 12 марта, не ожидается

По-зимнему морозная ночь с 11 на 12 марта (до −17 в отдельных районах) в Челябинской области снова сменяется теплым днем: синоптики регионального гидрометцентра обещают до +5 градусов.



По данным Челябинского гидрометцентра, на большей части территории Южного Урала 12 марта установится температура от −3 до +2 градусов, в отдельных районах — до +5 градусов. Ветер слабый, северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду, осадков не ожидается.

В самом Челябинске в среднем будет прохладней: от −1 до +1 градуса, местами возможны утренние туманы.

В понедельник, 13 марта, термометры покажут еще более высокую температуру — до +8 градусов.

Однако весеннее тепло все еще не отменяет возможной гололедицы на дорогах и обледенения проводов.