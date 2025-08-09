В Челябинской области приверженцы спорта отмечают День физкультурника

Физической активности в регионе уделяется особое внимание

Сегодня, 9 августа, в России отмечают День физкультурника. Этот праздник объединяет не только профессиональных спортсменов и преподавателей, но и любителей активного образа жизни.

Челябинская область — один из самых спортивных регионов России, с крепкими школами и традициями, которые заложили прославленные чемпионы-южноуральцы, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Мы ежегодно проводим множество соревнований высокого уровня, строим современные спортивные объекты, благодаря чему все больше жителей региона приходят в спортзалы, плавательные бассейны, на стадионы»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что массовый спорт не только помогает сохранить здоровье, но и закаляет характер, учит верить в свои силы, а также заряжает яркими эмоциями.

Кстати, южноуральцам с инвалидностью также есть где заниматься спортом: специально для них открывают инклюзивные площадки. Недавно такую открыли в Челябинске на улице Красноармейской.

В этом году праздник отмечают в 45-й раз — официально он был установлен в 1980 году. Датой выбрана вторая суббота августа. Однако неофициально он появился намного раньше: первые масштабные мероприятия прошли в 1939 году.

В День физкультурника по всей России награждают лучших спортсменов, проводят различные соревнования, читают лекции на тему здорового образа жизни и всячески популяризируют занятия спортом.