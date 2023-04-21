В Челябинской области приведут в порядок около 700 км дорог

С обновленными планами работ смогут ознакомиться все желающие

В этом году дорожники возьмутся за постройку и ремонт около 700 км дорог в Челябинской области. Об этом в прямом эфире в Центре управления регионом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. Также глава ведомства рассказал о знаковых объектах, которые приведут в порядок в 2023 году, и упомянул о новых технологиях, применяемых в современном дорожном строительстве.

В целом министерство последовательно идет по пятилетнему плану дорожных работ, но жизнь всегда вносит свои коррективы, поэтому текущие наметки могут постоянно меняться. В случае с нашим регионом — только в сторону увеличения объемов работ.

«Мы всегда говорим о том, что возможны какие-то изменения в части дорожного фонда и увеличения тех средств, которые были предусмотрены первоначальным планом. Уже есть такие решения: в первоначальном плане было обозначено 570 км дорог, а сейчас их уже более 700 км. Дорожный фонд тоже подрос и теперь составляет порядка 23 млрд рублей с учетом муниципалитетов», — сказал Алексей Нечаев.

По его словам, сумма периодически будет меняться в течение сезона с учетом дополнительного финансирования из Федерации, да и сами планы постоянно корректируются с появлением новых средств. Те решения, которые были приняты по дополнительным участкам, принимались и за счет опережающего финансирования, когда деньги 2024 года перенесли на год нынешний для финансирования работ. Кстати, посмотреть места, где будут проводить ремонт в этом году, можно на интерактивной карте министерства. На следующей неделе в нее внесут последние данные.

Также министр рассказал о знаковых объектах этого года. Основные работы этого года пройдут на опорной сети региональных дорог: Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева; Черноречье — Чесма — Карталы — Бреды; Магнитогорск — Кизильское — Сибай и многие другие. Также дорожники приведут в нормативное состояние участки объездной дороги, пролегающей вокруг Челябинска. Что касается самого областного центра, то чиновник упомянул о недавней большой дорожной инспекции губернатора Алексея Текслера: все планы были озвучены, они уже подкреплены финансированием. Открыты дорожники и современным технологиям.

«Асфальтобетонные заводы уже запущены. Мы проводим работу по анализу участков, сделанных по новым технологиям. В прошлом году на участке дороги Кундравы — Варламово применили для устройства основания песчано-щебеночную смесь, которую „сцепляли“ вяжущим веществом, напоминающим цемент. Очень много почерпнули для себя из интересных подходов по дорожным смесям и материалам для мостов. Уже несколько подрядчиков в этом году будут частично применять новые технологии на мостовых сооружениях», — отметил министр.

Напомним, что 2023 год может стать решающим в дорожной сфере Челябинска. После своего объезда по городу губернатор Алексей Текслер анонсировал большой дорожный рывок: за сезон предстоит уложить порядка 600 тысяч квадратных метров нового полотна. Более подробно о планах дорожников на этот год Алексей Нечаев рассказывал ИА «Первое областное» в большом интервью.