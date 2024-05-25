В Челябинской области приступили к восстановлению поруганного храма

В церкви прошел первый субботник

В Каслинском районе на урочище Свобода стартовали работы по восстановлению храма праведного Симеона Верхотурского. Как сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии, в церкви прошел первый субботник, в дальнейшем планируется масштабный ремонт.

«В начале прошлого века на территории Свободы находилось подворье Ново-Тихвинского женского монастыря. В советские годы обитель закрыли, на месте заимки создали коммуну „Свобода“ и отделение совхоза. Теперь храм приписан к Покровскому храму села Булзи. Восстановление церкви поручено старшей сестре женской монашеской общины Феодосии. В первом субботнике участвовало 20 добровольцев»,— рассказали в митрополии.

После расчистки территории планируется ремонт пола в притворе, расчистка крыльца и крыши, а также монтаж лестницы и прочее.

Восстановительные работы проводят по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.