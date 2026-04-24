В Челябинской области приступили к дорожным работам

В этом году запланировано отремонтировать, построить и обновить более 700 километров

В Челябинской области стартовала дорожная кампания — 2026. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, до конца сезона планируется провести ремонт, реконструкцию и строительство более чем 700 километров дорог. Наибольший объем работ запланирован в Челябинске, Магнитогорске, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Каслинском и Увельском муниципальных округах.

Ключевыми объектами, которые запустятся в этом году, стали: дорога Погорелка — Долговка в Еткульском муниципальном округе, мостовой переход через реку Нижний Тогузак в селе Татищево и через реку Ольховку на автомобильной дороге село Великопетровка — автодорога Карталы — Анненское в Карталинском муниципальном округе.

Крупные проекты уже начали реализовывать в Карталинском, Кунашакском, Катав-Ивановском и Красноармейском муниципальных округах. Ряд ремонтных работ запустили в Еткульском, Троицком, Верхнеуральском муниципальных округах, а также в Кыштымском городском округе.

В областном центре также запланированы работы по возведению путепровода через ж/д пути по улице Челябинской, строительство дороги по улице Обуховской и капремонт дорожного полотна на Братьев Кашириных.

Ремонт и строительство дорог проведут в Каслинском, Кизильском и Увельском муниципальных округах.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Челябинской области дополнительно проведут работы на 185,55 километра дорог. Будут установлены камеры, а также обновлен общественный транспорт.