В Челябинской области приставы заставили УК осушить подвал жилого дома

Жильцы месяцами задыхались от зловонных испарений канализации

В селе Чесма судебные приставы добились осушения подвала многоквартирного дома, который был заполнен нечистотами, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Жилец обратился в прокуратуру — из-за постоянного затопления подвала в квартиры проникал зловонный запах. Выяснилось, что ранее работники при устранении засора просверлили канализационные трубы, но дыры качественно не заделали — отсюда постоянные подтопления.

Прокуратура направила претензию в суд, так как ситуация угрожала здоровью людей. Варненский районный суд обязал местное предприятие ЖКХ устранить проблему за месяц. Срок прошел, но коммунальщики ничего не сделали.

Тогда в дело вступили приставы. Должника предупредили об уголовной ответственности, после этого представители ЖКХ оперативно откачали «жидкую жижу» и ликвидировали протечки.

