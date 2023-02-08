В Челябинской области приставы предупредили о рассылке фейковых писем

Мошенники требуют оплатить несуществующую задолженность

Приставы Челябинской области предупреждают: не доверяйте электронным письмам с информацией о долге и требованием его оплаты. Как не попасться на уловки мошенников, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.

На прошлой неделе мужчина и женщина получили фейковые уведомления. Первое — от некоего «Центра мониторинга задолженностей ФССП России». Мошенники потребовали оплатить долг 729 рублей, пригрозив санкциями, которые входят в полномочия судебных приставов. Предлагалось оплатить долг онлайн. Мужчина обратился в службу судебных приставов. Женщина решила оплатить указанный долг 869 рублей, деньги были сняты дважды. В личном кабинете банка женщина увидела, что платеж прошел не в пользу налогового органа, а в пользу оператора связи, абонентом которого она не является.

Помните, судебные приставы не направляют уведомления по электронной почте. Такие письма следует немедленно удалять. А «Центра мониторинга задолженностей ФССП России» и вовсе не существует.

«Необходимо соблюдать бдительность, поскольку мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожают мерами принудительного исполнения, например арестом банковских счетов, имущества, „штрафными санкциями с повышенным коэффициентом“, а также „внесением данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков“. Кроме того, эти письма опасны тем, что в них может быть скрыт вирус либо сторонние сайты, подставные фирмы и компании могут навязать людям расходы или вообще обманным мошенническим способом похитить деньги», — сообщают приставы.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Челябинской области r74.fssp.gov.ru, а также с помощью портала госуслуг.