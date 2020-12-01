«Убегал огородами»: в Челябинской области приставы поймали злостного неплательщика алиментов

Мужчина не помогал своим сыновьям.

Октябрьский районный суд назначил полгода исправительных работ 50-летнему многодетному отцу. Мужчина задолжал троим сыновьям, 18, 13 и 7 лет, миллион рублей.

От приставов мужчина умело прятался, а пожилые родители скрывали его, говорили, что он уехал и даже потерялся в лесу. В прошлом году неплательщик получил 12 суток административного ареста, но платить так и не стал. Мужчину объявили в розыск.

Однажды сотрудники газовой службы встретили мужчину и сообщили об этом участковому. Прибывшим приставам родственники должника вновь заявили о его отсутствии.

«В этот момент увидели через окно веранды, как он крадучись пробирается на задах огорода. Его окликнули, мужчина бросился наутек, но был задержан и доставлен в отделение судебных приставов, где в отношении отца троих детей было возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В итоге ему назначили шесть месяцев исправительных работ. Если он откажется их выполнять, наказание может перерасти в лишение свободы.