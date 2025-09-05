В Челябинской области приставы опечатали небезопасную АЗС

Предприниматель открыл ее без лицензии

Сотрудники Верхнеуральского районного отделения судебных приставов опечатали газовую заправку в поселке Сухтелинском, которая работала без лицензии. Деятельность АЗС приостановлена на 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

«В связи с установленными обстоятельствами суд посчитал необходимым назначить наказание именно в виде административного приостановления деятельности объекта, поскольку это направлено на защиту жизни и здоровья людей», — уточняют в пресс-службе.

Сейчас на автозаправке опечатаны вентили газовой трубы, газораздаточные пистолеты и кассовый аппарат.

Приставы будут проверять сохранность своих печатей весь срок, на который приостановлена деятельность АЗС.

