В Челябинской области приостановили вывоз мусора из‑за гололеда

Временные трудности возникли на юге региона

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В отдельных районах Челябинской области из-за снегопада и ледяного дождя, прошедших в минувшие выходные и в понедельник, 19 декабря, произошли перебои с вывозом мусора. Спецмашины из-за скользких дорог на юге области не смогли подъехать к контейнерным площадкам — их буквально разворачивало на дорогах. Водителям пришлось вернуть автомобили в гаражи. В пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» рассказали, в каких районах не смогли вывезти мусор.

До улучшения погодных условий вывоз отходов приостановлен в следующих населенных пунктах:

в Карталах;

в поселках Ольховка, Степан Разин, Краснотал, Родники, селе Великопетровка и 16 км в Карталинском районе;

в поселках Красная Заря, Новый Урал, Солнце, село Варна в Варненском районе;

в поселках Маяк, Московский, Натальинский, Новый Мир, Порт-Артур, Черноборский, а также в селе Чесма Чесменского района;

в селе Лебедином и поселке Черниговском в Нагайбакском районе.

Кроме того, из-за гололедицы возникли сложности с вывозом мусора и в ряде сел Троицкого района.

«Региональный оператор внимательно отслеживает ситуацию на местах. По мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме»,— сообщили в ЦКС.

Регоператор обратился к местным администрациям с просьбой проводить противогололедную обработку дорог, ведущих к месту накопления мусора, чтобы избежать коллапсов.

В конце ноября снегопады в Челябинской области осложнили работу перевозчиков твердых коммунальных отходов. Хуже всего дела обстояли также на юге региона.