В Челябинской области приобретут сельхозтехнику на сумму более 300 миллионов рублей

В 2022 году в регионе планируют собрать более 1,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур

Челябинская область заняла первое место в УрФО по площади пашни. По предварительным данным, посевная площадь увеличилась на 80 тысяч га, сообщает пресс-служба правительства региона. Работу челябинского агропромышленного комплекса обсудили накануне губернатор Алексей Текслер и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Планируем собрать более 1,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур», — отметил Алексей Текслер.

В 2022 году на приобретение техники для хозяйств из регионального бюджета направят 313 миллионов рублей. Часть тракторов и комбайнов приобретается в лизинг, еще ряд техники — по льготным кредитам.

Губернатор напомнил, что Челябинская область входит в первую десятку регионов страны по производству мяса и яиц.

«По итогам полугодия производство мяса птицы выросло на 3%, яиц — на 8%, свинины — на 5%. В молочном животноводстве ряд крупных предприятий продолжают модернизацию производства. Выделяем на строительство и оборудование новых ферм областные субсидии. Планируем, что к концу 2024 года сможем существенно изменить ситуацию в молочном секторе, получив дополнительно на вновь введенных мощностях 25—30 тысяч тонн продукции в год», — сообщил глава региона.

Несмотря на сложности периода COVID-19 и санкции предприятия Челябинской области продолжают развиваться. Регион занимает первое место в России по производству макаронных изделий, второе — по производству муки, третье — по производству круп.

Поддержкой для аграриев стало региональное решение обнулить единый сельхозналог на 2022-й и предстоящие два года для предприятий, которые сохранят рабочие места.

Приоритетной для Челябинской области является программа комплексного развития сельских территорий. В 2021 году регион стал седьмым в стране по эффективности ее выполнения. На 2023 год предварительный отбор прошли семь проектов, общая сумма их финансирования составляет более 197 миллионов рублей. Алексей Текслер обратился с просьбой поддержать наш регион и гарантировал со своей стороны выполнение всех взятых обязательств.

Добавим, что в ходе встречи Алексей Текслер представил проект строительства племенного репродуктора первого порядка. Новое предприятие решит вопрос замещения импортной генетики на отечественную, обеспечит птицефабрики Челябинской области племенной продукцией. Губернатор обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать господдержку в его реализации.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завершилась весенняя посевная кампания. Аграрии выполнили сев яровых культур на площади 1,8 млн гектаров, что на 78,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Более того, сельхозпредприятия превысили план 2022 года на 27 тыс. гектаров по зерновым.

