Военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, волонтерам и отдельным категориям граждан, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм будут выплачивать деньги. В случае смерти, деньги получат члены семьи погибшего.
Размер единовременных выплат составит:
— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тысяч рублей;
— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тысяч рублей;
— членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 миллион рублей на семью;
— членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.