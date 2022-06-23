В Челябинской области принят закон о выплатах на раненных и погибших в Донбассе

Власти региона поддержат военнослужащих, росгвардейцев, волонтеров и членов их семей

В четверг, 23 июня, Заксобрание Челябинской области приняло в первом и третьем чтениях закон о дополнительных мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба Заксобрания области.

Военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, волонтерам и отдельным категориям граждан, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм будут выплачивать деньги. В случае смерти, деньги получат члены семьи погибшего.

Размер единовременных выплат составит:

— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тысяч рублей;

— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тысяч рублей;

— членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 миллион рублей на семью;

— членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.