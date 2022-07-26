В Челябинской области приняли 3700 заявок на бесплатные путешествия для школьников

Всего на Южном Урале воспользоваться программой смогут почти 8900 детей

В Челябинской области стартовала программа бесплатного туризма для школьников. Заявки на бесплатные путешествия уже подали 3700 родителей и законных представителей учащихся с 5-х по 9-е классы. Запись детей в двухдневный тур по Южному Уралу будет доступна на портале «Госуслуги» до 18 августа. Об этом сегодня, 26 июля, сообщила министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

«Решением губернатора Алексея Текслера Челябинская область вошла в число 18 регионов-пилотов, реализующих программу школьного туризма. Главной задачей для нас было сделать отдых детей не просто интересным, но и безопасным. Маршрутная база уже в полном объеме сформирована. На организацию поездок предусмотрено порядка 65 миллионов рублей, в том числе 40 миллионов — из федерального бюджета», — рассказала Наталья Лугачева.

Дети будут путешествовать по Челябинской области на автобусах и электропоездах. Ключевыми объектами посещений для школьников столицы Южного Урала и Копейска станут Златоуст и Кыштым, чтобы у подростков была возможность побывать на горах, на оружейных фабриках и попробовать себя в роли кузнецов.

Учащиеся из южных территорий региона смогут посетить Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), посмотреть, насколько безопасным может быть большое промышленное предприятие.

«Надеемся, что такие экскурсии по промышленным предприятиям помогут в популяризации профессии труда. Для нас важно, чтобы дети хотели остаться в Челябинской области», — добавила Наталья Лугачева.

Воспользоваться программой бесплатного отдыха в Челябинской области смогут только 8879 учащихся школ. По словам заместителя министра образования Челябинской области Елены Сидорчук, отправиться в путешествие смогут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также победители всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований. Данные о последних должны быть внесены в государственную информационную систему образования (модуль «Одаренные дети»).

«Ростуризмом и Министерством просвещения РФ сразу были сформированы технические требования к реализации пилотного проекта, поэтому количество и возраст участников ограничены. Поэтому мы должны были разработать критерии, кто же может из ребят воспользоваться в этом году сертификатом», — объяснила Елена Сидорчук.

Реализация проекта станет продолжением образовательного — окружающий мир, география, краеведение — и воспитательного пространства для детей. Даст возможность ребятам познакомиться с родным краем.

Подать заявку на оформление сертификата на региональном портале «Госуслуги» можно с 18 июля. После получения сертификата на его активацию отводится 14 календарных дней. Активировать сертификат и выбрать дату и место проведения тура возможно в информационной системе «Витрина туров».

В то же время бесплатное путешествие по России школьники и студенты могут выиграть в различных конкурсах и проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также общества «Знание».

К тому же во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет снижена вдвое.

Предусмотрены льготы и для тех, кто едет отдыхать в летний лагерь за город. До половины стоимости путевки можно вернуть по программе детского кешбэка.

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