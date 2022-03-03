В Челябинской области примут резолюцию религиозных организаций против терроризма

Решение приняли во время круглого стола при поддержке РПЦ

В Центре народного единства Челябинска прошел круглый стол «Межрелигиозный диалог как инструмент профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде». Мероприятие состоялось при поддержке челябинской епархии Русской православной церкви и аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области.

За одним столом собрались представители православия, ислама, иудаизма, католицизма и протестантизма. Также присутствовали представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений Челябинской области.

Мероприятие открыл директор Центра народного единства" Серей Бредихин, отметивший значимость межрелигиозного диалога в сохранении общественной стабильности. В основной части круглого стола выступила руководитель Центра социокультурной адаптации Челябинского государственного института культуры Елена Уткина. Она представила доклад на тему «Роль межрелигиозных отношений в социокультурной адаптации иностранных студентов».

Председатель общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области Александр Анисимов в своем выступлении рассказал об участии некоммерческих организации в реализации социально-значимых проектов, а Эльвина Валеева, советник председателя общественной палаты Челябинской области, член Международной ассоциации исламского бизнеса в Челябинской области — о взаимодействии с национально-культурными объединениями.

По итогам мероприятия религиозные организации поддержали предложение о подготовке и утверждении совместной резолюции, выражающей единство позиций против терроризма.