В Челябинской области при ремонте офиса врача обнаружили погреб начала XX века

Его использовали как хранилище

Во время капитального ремонта Центра общей врачебной практики в селе Кузнецком Аргаяшского округа строители обнаружили старинный каменный погреб. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Историческую находку сделали, когда демонтировали старые деревянные полы в здании, построенном еще в 1917 году. Просторный погреб-хранилище, предположительно начала XX века, хорошо сохранился. Было принято решение не уничтожать объект, а сохранить его как элемент исторического облика здания.

Ремонт провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Здание, которое ранее пострадало от пожара, получило новые металлические перекрытия, современные полы и полностью обновленные медицинские кабинеты.

«Обнаружение погреба стало полной неожиданностью, но мы посчитали важным сохранить этот элемент истории здания. Главное — качество и долговечность ремонта, которые мы обеспечиваем благодаря федеральной программе», — отметила и. о. главного врача Аргаяшской районной больницы Васила Бахрамова.

После ремонта в центре продолжает вести прием врач-терапевт Надежда Муравьева, которая работает в территории с 1986 года. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», стартовавший в 2025 году, способствует дальнейшему обновлению медучреждений региона.