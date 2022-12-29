В Челябинской области при господдержке построят осетровую ферму и экосыроварню

В 2023 году на реализацию проектов в области агротуризма предприниматели получат почти 13 млн рублей

В 2023 году в Челябинской области удвоят размер субсидий и грантов для фермеров — со 102 млн до 204,6 млн рублей. В том числе более чем в десять раз вырастет размер господдержки нового для региона направления — агротуризма. При бюджетном участии будут реализованы два проекта: туркомплексы на базе осетрового хозяйства в Кунашакском районе и сыроваренной фермы в Миассе, сообщили сегодня, 29 декабря, в пресс-службе областного Минсельхоза.

Общий размер двух грантов, которые получат сельские предприниматели, составит почти 12,7 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году на развитие агротуризма в Челябинской области был разыгран всего один грант в 1,1 млн рублей, который получил экопарк «Семейное подворье» в Сосновском районе.

Как ранее писало ИА «Первое областное», на базе осетрового хозяйства «Фишка» в Кунашакском районе планируется развивать платную рыбалку. Для этого рядом с фермой обустроят пруд, построят террасы, баню и домики для гостей. Средства гранта в проекте составят 3,5 млн рублей. Еще 1,2 млн рублей вложит владелец бизнеса Марат Хабибуллин.

На «Ферме под горой» в Миассе планируют создать молочное хозяйство полного цикла и предложить туристам гастрономические экскурсии, лекции о сыроваренном производстве и различные варианты активного отдыха. Размер инвестиций составляет 12,3 млн рублей, из них 9,2 млн рублей — средства гранта.