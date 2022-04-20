В Челябинской области при господдержке построили современную молочную ферму

В хозяйстве Карсакбаевых более 800 голов скота

Челябинскому крестьянскому хозяйству «Карсакбаев К. Б.» помогли при строительстве молочной фермы. Региональный центр «Мой бизнес» выступил поручителем по банковскому кредиту. Директор предприятия Жайнар Карсакбаев получил кредит 210 млн рублей, центр «Мой бизнес» поддержал на 25 млн рублей. Сегодня ферма уже работает. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

На южноуральской ферме занимаются растениеводством и животноводством. За 28 лет семья Карсакбаевых сумела добиться сотрудничества с крупнейшими местными производителями.



Целью для крестьянского хозяйства стало строительство современной молочной фермы на 839 голов скота. Директор предприятия Жайнар Карсакбаев получил кредит на 210 млн рублей. При этом центр «Мой бизнес» стал поручителем по финансовому обязательству, объем поддержки — 25 млн рублей.



«На примере проекта крестьянского хозяйства «Карсакбаев К. Б.» мы можем видеть, как быстро запускаются проекты в Челябинской области, в том числе благодаря государственной поддержке. Теперь молочная ферма сможет обеспечить нас качественной и натуральной продукцией», — отметила исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева.

По условиям оказания услуги региональный центр «Мой бизнес» может предоставить поручительство, которое обеспечивает до 70% кредита. При этом его сумма не должна превышать 25 млн рублей.

