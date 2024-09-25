В Челябинской области презентовали работу визит-центра «Луна»

Этот объект станет стартовой точкой туристического маршрута на реке Ай

Визит-центр в поселке Межевой Саткинского района под названием «Луна» станет отправной точкой для людей, которые планируют сплавляться по реке Ай. Об этом ИА «Первое областное» сообщил генеральный директор АНО «Центр проектного развития», Максим Мельников.

Туристы в новом визит-центре смогут отдохнуть с дороги, перекусить в новом кафе, а также оставить машину на парковке.





Рядом с визит-центром уже расположились небольшие киоски, в которых местные предприниматели смогут реализовывать свою продукцию.

«Так сложилось, что 80% туристического трафика стартует именно из Межевого. Наша задача — распределить турпоток по реке Ай, дать всю необходимую информацию для того, чтобы туристы могли принять решение, как провести время», — сказал гендиректор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

На строительстве туристического визит-центра благоустройство не заканчивается. Позже здесь появится глэмпинг, где туристы смогут оставаться на ночь, кафе-музей с уральской кухней, а также зоны отдыха.

«Вид с главной террасы визит-центра выходит Ай. Это место будет являться основным спуском и подходом к реке. Рядом с визит-цетром обустроено два удобных подхода к Аю: первый предназначен для спуска людей, а второй для катамаранов. Также здесь есть помещение для временного хранения транспортных средств», — рассказывает Максим Мельников.

Первый этаж визит-центра по стилистике соответствует природной среде, в которой он расположен. Сам центр выполнен из дерева, особое внимание привлекает освещение, оно выполнено в виде реки.





«Наша основная задача — не просто сделать так, чтобы туристический трафик на реке вырос, но повысить его качество. Чтобы здесь создавались сервисы и центры предоставления услуг, которые позволяют людям более комфортно себя чувствовать», — говорит Максим Мельников.

В программу благоустройства реки Ай входит строительство подвесного квантового моста, чтобы пешие туристы могли быстро и удобно переходить на другую территорию реки. Проект большой, временные рамки реализации доходят до 2036 года.

«Я думаю, что потребуется пять — семь лет, для того, чтобы полностью завершить этот проект», — говорит Максим Мельников.

Автор: Ксения Рындина