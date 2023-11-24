В Челябинской области пресекли вывоз за рубеж 20 декоративных синиц

У иностранца не было документов на живой груз

На пограничном пункте «Бугристое» в Челябинской области остановили гражданина Узбекистана, который вез из Перми к себе на родину 20 гаичек — птиц из семейства синицевых. Живой груз не пропустили за рубеж, поскольку у иностранца отсутствовали необходимые ветеринарные документы, сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе южноуральского Россельхознадзора.

Путь контрабандиста лежал в Андижан — город на самом востоке Узбекистана. Гость из Центральной Азии не пояснил, с какой целью вез туда птиц, которые не являются ни редкими, ни экзотическими.

Гаички — лесные птицы, похожие на обыкновенных синиц, но меньше и светлее их по окрасу. Они широко распространены в Европе и Азии и обитают от северной лесотундры до Средиземноморья.

В Россельхознадзоре пояснили, что все животные, пересекающие границу, подлежат ветеринарному контролю, чтобы не допустить распространения опасных инфекционных заболеваний.