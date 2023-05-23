В Челябинской области пресекли незаконный ввоз 42 тонн грецких орехов из Казахстана

На груз не было необходимых документов

Челябинские таможенники задержали на границе с Казахстаном фуру, загруженную 42 тоннами грецких орехов. Перевозчик нарушил правила ввоза продукции, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



При проверке грузовика выяснилось, что фитосанитарный сертификат был недействительным. При этом грецкие орехи — подкарантинные товары, для их ввоза этот документ обязателен. Россельхознадзор в отношении водителей составил административные протоколы, им грозит штраф до 10 тысяч рублей.



«Груз сомнительного качества и неизвестного происхождения возвращен на территорию Республики Казахстан», — отметили в таможенном управлении.

В ведомстве отметили, что с начала года челябинские таможенники помешали ввозу 195 тонн товаров, имеющих фитосанитарные нарушения.



Напомним, ранее на Челябинской таможне пресекли незаконный ввоз 17 тонн насвая. Содержимое оценивается в 25,5 миллиона рублей.