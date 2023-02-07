В Челябинской области пресекли фиктивную поставку 20 тонн грецких орехов

Ввозимый в нашу страну товар отправили обратно в Казахстан

Таможенники вернули в соседний Казахстан два десятка тонн грецких орехов, которые пытались ввезти в нашу страну. Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, грузовик с орехами был выявлен в районе пункта пропуска Бугристое в Троицком районе. В сопроводительных документах указали, что груз отправлен в Волгоград индивидуальному предпринимателю.

Сотрудники таможни выясняли, что волгоградский предприниматель не имеет никакого отношения к ввозимому товару, да и вообще не занимается продажей продуктов питания. Поставка была признана фиктивной, поэтому большегруз с грецкими орехами направили обратно.

Как отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, только в январе специалистам удалось выявить 60 единиц транспорта, на которых пытались осуществить фиктивные поставки.

«Общий вес товаров составил свыше 1100 т. В основном это плодоовощная продукция, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается как сопроводительными документами, так и заявляемыми характеристиками товаров», — заявил Денис Цымбал.

На прошлой неделе таможенники рассказали, что на работе их достаточно сложно удивить. Так, например, ранее они пресекли попытку контрабанды 370 танковых шлемофонов, а весной прошлого года в нашу страну намеревались ввезти четыре центнера конфет c Украины. В конце января в соседнем Екатеринбурге специалисты изъяли у пассажира самолета позолоченный автомат Калашникова, богато украшенный златоустовскими мастерами.