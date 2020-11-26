В Челябинской области пресекли деятельность подпольной мастерской по восстановлению оружия

Сотрудники ФСБ России обнаружили подобные организации ещё в нескольких субъектах РФ.

В Челябинской области сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена подпольная мастерская по восстановлению оружия. ЦОС ФСБ России отмечают, что в рамках мероприятий выявили преступную деятельность 27 жителей из 16 субъектов РФ.

«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 171 ручная граната, 15 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 000 патронов различного калибра», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Всего в России была пресечена деятельность 17 мастерских по восстановлению оружия.