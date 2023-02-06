В Челябинской области прервут трансляцию телерадиосигнала с 6 февраля

Кратковременные перерывы вещания связаны с плановыми работами

С понедельника, 6 февраля, в четырех населенных пунктах нашего региона возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщает региональное министерство информационных технологий, связи и цифрового развития региона со ссылкой на данные филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Так, с 6 по 8 февраля в Троицке может прерваться вещание телевидения и нескольких радиостанций: «L-радио», «Радио Дача», «Радио Континенталь» и «Радио России». Отключения возможны с 07:00 до 15:00, а продолжительность — не более восьми часов.

Телевидение может перестать работать в селе Соколовском (Уйский район) и в поселке Краснинском (Верхнеуральский район). Там вещание прервется в то же время, но перебои возможны с 8 по 10 февраля (продолжительность не более четырех часов). Телезрителей могут прервать от просмотра передач и в поселке Зауральском Еманжелинского района: отключение с 09:00 до 12:00, не более трех часов. В ведомстве обращают внимание, что указано московское время.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщили в ведомстве.

Зрителям и слушателям приносят извинения за возможные неудобства.