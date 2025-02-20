В Челябинской области прервется теле‑ и радиовещание и зазвучат сирены

В регионе пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения

На Южном Урале 5 марта пройдет комплексная проверка готовности региональной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве общественной безопасности.

Для передачи сигналов оповещения или экстренной информации будет задействован ряд дополнительных технических средств. Так, с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут местного времени сигнал наземного телевещания будет заменен передачей в эфир тестового сигнала оповещения.

«На федеральных телеканалах — Первом, „Россия-1“, „Матч ТВ“, НТВ, Пятом, „Россия-К“, „Россия-24“, „Карусель“, ОТР и „ТВ Центр“ — в течение минуты появится заставка с информационным текстом; на волнах радио „Россия“, „Вести FМ“, „Маяк“ прозвучит информационное сообщение. Также запуск проверочного речевого сообщения будет произведен через домофонную сеть фирмы „Интерсвязь“ — с 10:43 до 10:45», — говорится в сообщении.

Одновременно пользователям мобильного приложения МЧС России будут направлены рush-сообщения о проведении проверки, а на дисплеях в общественном городском транспорте появится сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» Кроме того, оповещение населения возможно путем направления СМС-рассылок по сетям операторов связи.

Напомним, единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электросиренами и громкоговорителями, установленными на крышах зданий, а также на территории предприятий. В населенные пункты, не охваченные техническими средствами оповещения и федеральным эфирным телерадиовещанием, направляются машины спецслужб с громкоговорителями, также информация передается по местным каналам телерадиовещания.

Проверки работоспособности системы проводятся дважды в год.