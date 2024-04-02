В Челябинской области предусмотрено 200 млн рублей на случай ЧС из‑за паводка

В группировку быстрого реагирования входит более 9 тысяч человек

Более 9,5 тысячи человек будут бороться с весенним паводком на Южном Урале. Замминистра общественной безопасности Валерий Устинов рассказал, что впоследствии будут делать с затопленными участками земли.

«Предусмотрен резерв финансовых и материальных ресурсов — 200 миллионов рублей. Это фонд правительства региона. Такие фонды имеются на местах у каждого главы муниципального образования. Эти деньги заморожены, они лежат для того, чтобы использовать при чрезвычайной ситуации. Главы муниципальных образований имеют право в прямом назначении и в быстром порядке использовать эти деньги», — отметил Валерий Устинов.

В Челябинской области сформирована группировка сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее входят 9,5 тысячи человек, 3,5 единицы техники, 154 плавательных средства, 7 беспилотных летательных аппаратов, которые можно задействовать на уточнение обстановки.

По словам заместителя министра общественной безопасности региона, после подтопления будет проводиться откачка воды из подвалов, с придомовых территорий, из частных домов. Пройдут восстановительные работы и обеззараживание территории.

Пик половодья в Челябинской области ожидается с 11 по 20 апреля. Южноуральцев призывают не выходить на весенний лед.