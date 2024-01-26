В Челябинской области предсказали продолжение садоводческого бума

Люди стали заготавливать больше собственных овощей и фруктов

Интерес южноуральцев к садоводству в 2024 году продолжит расти. Так считают в Челябинском региональном отделении Союза садоводов России. В организации отмечают, что жители области стали выращивать больше собственных овощей и фруктов в связи с текущей экономической ситуацией, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам лидера южноуральских садоводов Константина Толкачева, ежегодно участники СНТ выращивают около 200 тысяч тонн плодов и более 50 тысяч тонн овощей.

«Садоводство и огородничество сегодня является важнейшим источником существования для многих семей», — подчеркнул председатель отделения.

В союзе отмечают, что в последние годы жители Челябинской области больше времени стали проводить на своих участках, выросли закупки семян.

Константин Толкачев добавил, что в этом году на поддержку садоводов из регионального бюджета будет направлено в виде субсидий 20 млн рублей. Кроме того, с властями региона подписано соглашение о летних льготах для садоводов на проезд в общественном транспорте.