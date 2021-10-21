В Челябинской области предприниматели и организации не хотят платить за вывоз ТКО

Чаще всего это небольшие магазины в жилых домах, парикмахерские и овощные ларьки

Чаще всего среди нарушителей — представители малого и среднего бизнеса. Это парикмахерские, точки общепита, небольшие магазины на первых этажах жилых домов, овощные ларьки. Предприниматели хотят сэкономить на вывозе мусора и складируют отходы на придомовых контейнерных площадках, перекладывая затраты на жильцов. Все это приводит к переполненным контейнерам.

«В Челябинске в ходе контрольных мероприятий сотрудниками ЦКС уличили в экономии на затратах, связанных с вывозом мусора, ресторан. Отходы организации общепита оседали на контейнерной площадке в одном из дворов Центрального района, что было зафиксировано на фото. Снимки были приложены к требованию к нарушителю заключить договор с региональным оператором. В итоге организация заключила договор», — сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Жители Миасса пожаловались на растущую у контейнерной площадки свалку из коробок и упаковок. Выяснилось, что расположенная по соседству с домом по улице 8 Марта точка по продаже шаурмы пользуется общей площадкой. Организации также пришлось заключить договор на вывоз отходов.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды по обращению с отходами предусмотрены штрафы. Для предпринимателей — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Для юридических лиц — от ста до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.