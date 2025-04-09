В Челябинской области предприниматель выплатил покупателю 300 тысяч рублей за неисправный телефон

Оказалось, что аппаратом уже пользовались до продажи

В Брединском районе Челябинской области судебные приставы взыскали с местного предпринимателя 300 тысяч рублей компенсации за проданный неисправный смартфон, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Жительница села Варна приобрела у индивидуального предпринимателя новый телефон, однако спустя несколько месяцев устройство вышло из строя. Экспертиза показала, что ей продали б/у телефон.

После отказа продавца вернуть деньги женщина обратилась в суд. Мировой судья обязал ответчика выплатить истице не только стоимость телефона (54 596 рублей), но и неустойку (99 910 рублей), компенсацию морального вреда (5 000 рублей), штраф (79 753 рубля), судебные расходы (36 000 рублей), транспортные расходы (3 215 рублей) и стоимость экспертизы (15 000 рублей). Общая сумма взыскания составила более 293 тысяч рублей.

Даже после решения суда предприниматель не спешил уплачивать долг. Судебные приставы Брединского РОСП возбудили исполнительное производство, арестовали счета должника и списали необходимые средства.