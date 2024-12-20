В Челябинской области предпоследние выходные декабря будут теплыми и снежными

Правда, предстоящая ночь выдастся морозной

В субботу, 21 декабря, в Челябинской области местами еще сохранится умеренно морозная погода, а уже в воскресенье, 22-го, в регион вернется тепло. Выходные выдадутся пасмурными и снежными, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В субботу ожидается контрастная погода с температурными качелями, так как в ночное время на погоду будет влиять холодный гребень высокого давления. Но уже днем начнет влиять периферия очередного северо-атлантического циклона и связанный с ним теплый фронт»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет морозно: температура опустится до −21°C. Днем будет от −6 до −8°C. Облачно, пройдет небольшой снег. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду.

Столбики термометров в регионе предстоящей ночью будут варьироваться от −17 до −22°C, в низинах градусники покажут до −27°C, в горах ожидается до −14°C. Днем синоптики обещают от −4 до −9°C, в низинах сохранятся более низкие значения — до −13°C. Облачно, небольшой, местами умеренный, снег. На дорогах гололед. Утром в отдельных районах вероятны туман и изморозь. Ветер южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 22 декабря, в столице Южного Урала синоптики прогнозируют от −1 до −3°C. Небольшой снег. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура будет от 0 до −5°C. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный, снег. Ветер южный, юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.