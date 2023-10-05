В Челябинской области предлагают ввести выплаты учителям на сборы в школу

Деньги получат молодые специалисты, поступившие на работу

Пятого октября во всем мире принято отмечать День учителя. Сегодня дети и их родители говорят своим педагогам трепетные слова, а мы решили показать семьям изнанку этой профессии. Почему в школах области дефицит кадров, отчего в школу не спешит молодежь, сколько нужно платить педагогам по справедливости и какой подарок для педагога самый желанный, нашему журналисту рассказал председатель областного Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников.

— Юрий Владимирович, не так давно были озвучены цифры по среднему возрасту учителей в школе. Это 47 лет. Хорошо это или плохо?

— Это нормально. На селе сейчас работает немало учителей, которым уже за 70 лет. И дай Бог им здоровья! Директора молятся на таких педагогов, ведь молодежь в школу идет неохотно. Кадровая проблема, увы, нарастает. Но я скажу вам, что люди, которые остаются, в большинстве своем — честные, добросовестные учителя, исполняющие свою миссию и любящие детей.

Поверьте, если детей не любить, ты не сможешь заходить каждый день в 5—7 классов и вести уроки. Быстро выгоришь и уйдешь. Остаются в школе только верные своей профессии.





— В начальной школе родители еще могут выбрать учителя, и мне кажется, многие как раз стремятся отдать ребенка к возрастному учителю. Родители ценят опыт. Какой возраст учителя вы назвали бы «золотым»?

— Нельзя назвать какую-то цифру. «Золотой» возраст учителя — когда есть опыт, здоровье и еще сохранилось желание работать от души.

— А воспитать такого трудно?

— У современного педагога много возможностей для развития. Есть наставники в школах. Есть курсы и семинары для повышения квалификации, конкурсы. Все это наживное. Прежде всего, у человека должно быть желание работать. А сохранить его получается не у всех. Например, в прошлом году только в Металлургическом районе Челябинска из школ и садиков уволились 180 педагогов, а пришли в город всего 120.

Иногда люди увольняются уже в сентябре: окунулись в работу и тут же уходят. Причины разные.

— И главная какая? Зарплата?

— Средняя зарплата учителей, по статистике, составляет 48 тысяч рублей. Но ее получают опытные педагоги. У молодых она гораздо меньше.

Зарплата учителя состоит из ставки (в муниципалитетах она сейчас разная: от 10 до 17,7 тысячи рублей), доплаты за классное руководство (5 тысяч рублей) и стимулирующих выплат. Как правило, молодому учителю давать стимулирующие выплаты не за что.





— Если учитель будет работать только на одну ставку, то заработает как кассир в «Пятерочке»?

— Примерно так. Поэтому молодых стараются нагружать: дают полторы, а то и две ставки. Тем более что рабочих рук не хватает. И тогда вместо 18 часов в неделю молодой учитель проводит по 40 уроков. Я считаю, нельзя молодым давать такую большую нагрузку. И уверен, со мной согласятся родители. Ставку в размере 18 часов ввели еще в советское время, до Великой Отечественной войны. Тогда учитель имел возможность хорошо подготовиться к своим урокам, остаться после урока на дополнительные занятия с отстающими. А сейчас молодым приходится тяжело. Но если ты уже пришел в профессию, нужно работать с полной отдачей.

— Можно ли им помочь?

— В отдельных муниципалитетах Челябинской области существуют доплаты молодым педагогам. Директора добавляют им к зарплате по 3—10 тысяч рублей, чтобы те не брали дополнительную нагрузку.

Также, я думаю, нужно ввести единовременную доплату молодым педагогам на сборы в школу. Первоклассник идет в школу, мы его собираем. Так же и педагогу, который идет в школу в первый раз, нужно давать по 40—50 тысяч. Пусть прикупит платьице, может быть, ноутбук. И тогда на уроки он пойдет с другим настроением.

Единовременные выплаты в муниципалитетах Челябинской области существуют. Например, в Магнитогорске, Коркино, Карабаше молодым педагогам выплачивают по 5—10 тысяч, в Чесменском районе — по 20 тысяч, в Нязепетровском — по 50, в Каслинском — 100, в Брединском — от 50 до 150 тысяч рублей. Хочется, чтобы выплата была везде и побольше.

В августе на областной конференции педработников губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение подготовить конкретные предложения по поддержке молодых педагогов. Минобр и правительство должны рассмотреть разные варианты. Мы ждем результаты.

— Какой доход для учителя в среднем вы считаете справедливым?

— У педагогов зарплата должна быть не ниже средней по экономике, а это уже 60 тысяч рублей. Но пока эта цифра достигается учителями за счет нагрузки. Вообще, позиция профсоюзов такова, что учитель должен зарабатывать 60—80 тысяч рублей при нагрузке не больше полутора ставок и классном руководстве.

За последние годы при поддержке Минобра и первого вице-губернатора области Ирины Гехт профсоюзы добились, чтобы гарантированная часть зарплаты, то есть оплата ставки составляла 70% зарплаты. Несколько лет назад было 40. На индексацию нам теперь выделяют дополнительные деньги, а раньше поднимали ставки, но в рамках того же фонда. Так что работа по зарплатам ведется.

— Чем еще профсоюз помогает учителю?

— Уже два года по нашей инициативе правительство Челябинской области выделяет деньги на оздоровление работников системы образования. В этом году мы бесплатно раздали 245 путевок в санаторий «Кисегач», учителя, в основном из семей участников СВО, отдыхали там семьями. Надеюсь, эта программа будет продолжена и в следующем году.

А недавно мы заключили соглашение с уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Будем использовать возможности ее медиаторов для примирения сторон в конфликтных ситуациях. В профсоюз каждый год поступает по 3—4 тысячи обращений со стороны педагогов, и 97% проблем удается решить, иначе бы эти люди тоже ушли из школы.

Также в этом году мы примем участие в акции «Снеговики-добряки». К Новому году челябинцы будут исполнять желания детей-инвалидов, детей с ОВЗ, а мы, профсоюзы, хотим наградить педагогов, которые день за днем работают с такими ребятами, — поверьте, это нелегкий труд.

— Какой подарок для учителя самый желанный?

— Лучший подарок — это взаимопонимание. Ребята, если вы хотите сохранить учительство, если хотите, чтобы оно не сгорело от тех нагрузок, которые есть, давайте ради ребенка находить точки соприкосновения. Учитель должен почувствовать, что и он, и родители — одна команда. Также я хочу пожелать педагогам личного счастья, ведь почти все работники в нашей системе — женщины.