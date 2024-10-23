В Челябинской области пожарный спас от гибели заблудившегося в лесу мужчину

Он более километра тащил на себе пострадавшего с обмороженными конечностями

В Златоусте командир отделения 45‑й пожарно-спасательной части Михаил Окунев помог мужчине, заблудившемуся в лесу и попавшему в болото. Пожарный эвакуировал его и отвез в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Утром Михаил Окунев отправился на работу и по пути заехал на заправку. Там он обратил внимание на двух мужчин: оба были в мокрой одежде, один из них стоял на асфальте босыми ногами.

Мужчины объяснили, что вместе с третьим другом они были в лесу, заблудились и провалились в болото. Им удалось выбраться, но до города дошли только двое: третий остался в лесу. Вызвать спасателей мужчины не смогли, так как после болота их телефоны вышли из строя.

«Михаил уточнил местоположение третьего и, проследовав по тропе, обнаружил пострадавшего. Он лежал на земле с признаками обморожения конечностей. Около километра пожарный тащил его на плечах до машины»,— рассказали в ведомстве.

После Михаил Окунев отвез пострадавшего в больницу и оказал помощь двум его товарищам.