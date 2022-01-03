В Челябинской области пожарный мастерит необычные ледяные фигуры

В личном портфолио мастера — тигры, кабан и оленья упряжка с Дедом Морозом

Необычное призвание нашел себе сотрудник добровольной пожарной команды поселка Варшавка Челябинской области Виктор Ларионов. Научившись покорять огонь, он взялся за лед, начав мастерить из него необычные фигуры. В основном среди его новогодних шедевров — символы года.

В этом году во дворе дома Виктора Ларионова разместилась парочка уссурийских тигров с маленьким тигренком. Среди прежних работ — кабан, курочка-несушка с петухом, зайчики, Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня к его дому приезжают из соседних поселков и Челябинска, чтобы запечатлеть себя на фото с ледяными фигурами.

«Односельчане с нетерпением ждут каждую зиму очередных ледяных скульптур. Звонят, интересуются, когда же будут готовы новые обитатели. Супруга помогает в работе, подсказывает тут не так, там не так. Ей нужно чтоб все натурально было. А я объясняю, что это же из снега, а не из пластилина», — говорит Виктор Ларионов.

По его словам, технология изготовления ледяных скульптур непростая: сначала делается каркас из дерева, который облепляется мокрым снегом, и только потом высекается нужная форма в виде зверя или героя сказок. После того как лед застынет, мастер наносит поверх разноцветный колер. В среднем на весь процесс создания ледяных фигур уходит не меньше двух недель.