В Челябинской области пожарные спасли щенка алабая

Малыш выбежал из дома ночью и мог замерзнуть на улице

Ночью 18 января в Верхнем Уфалее убежал из дома щенок алабая. Один из сотрудников МЧС заметил его возле пожарной части и сразу же занес в помещение, а затем дежурные начали искать его хозяев, рассказали 18 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Щенка спасатели обогрели, накормили, сфотографировали и уложили спать возле батареи. Фотографию разместили в социальных сетях, но отметили, что забрать щенка смогут те, кто покажет пожарным документы на него или другие фотографии.

«Мы в первую очередь подумали о хозяевах, которые наверняка искали своего питомца. Если бы они не нашлись, то щенка пристроили бы к кому-нибудь из сотрудников. О том, чтобы оставить малыша на улице, и речи быть не могло»,— рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника 42-й пожарно-спасательной части Данила Кошечкин.

Маленького Арчи — так звали спасенного щенка — хозяева забрали в тот же день. Они поблагодарили сотрудников МЧС за неравнодушие и рассказали, что щенок каким-то образом выбрался на улицу ночью, а искать его в темноте оказалось непросто.