В Челябинской области поздравляют сотрудников прокуратуры

«Помогать и защищать» — неофициальный девиз ведомства

Сегодня, 12 января, свой профессиональный праздник отмечают служащие российской прокуратуры. Уже более трехсот лет работники этого ведомства предотвращают нарушения закона, координируют борьбу с коррупцией, а также укрепляют правовые основы и общества, и государства. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проводят важную работу по обеспечению прав бойцов СВО и членов их семей.

«Во многом благодаря профессионализму и принципиальности работников прокуратуры в Челябинской области сохраняются социальная стабильность и комфортный деловой климат, обеспечивается высокий уровень правовой культуры, совершенствуется региональное законодательство»,— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Глава Челябинской области поблагодарил служащих прокуратуры за результативную работу, а ветеранов ведомства — за передачу традиции служить на совесть.

Основателем российской прокуратуры является не кто иной, как Петр Великий. В 1722 году он подписал указ об учреждении поста генерал-прокурора и создании института прокуратуры. Задача перед ведомством стояла такая: «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества».

Официальный праздник у сотрудников прокуратуры появился в 1995 году: президент России подписал соответствующий указ 29 декабря. В январе 1996-го они впервые приняли поздравления.