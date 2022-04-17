В Челябинской области поздравили ветеранов полиции

Глава ГУ МВД по региону Михаил Скоков поблагодарил их за многолетний труд

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области 16 апреля состоялось мероприятие, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Начальник регионального главка МВД Михаил Скоков поздравил ветеранов, а также выслушал их идеи по организации работы полиции, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В начале праздника Михаил Скоков выступил перед ветеранами со сцены Центра. Он поблагодарил их за многолетний труд, верность профессии и готовность делиться с молодежью своим опытом.

«Спасибо за службу, за то, что вы создали надежный фундамент в обеспечении правопорядка и обеспечивали его долгие годы. Мы равняемся на вас, дорогие ветераны! Мы должны не только сохранить лучшие традиции, но и приумножить их»,— сказал Михаил Скоков.

Затем перед ветеранами выступили сотрудники культурного центра регионального ГУ МВД России. Они показали им яркие номера и исполнили песни. После концерта главный полицейский области посетил Музей истории правоохранительных органов, а затем попил чай с ветеранами и выслушал все их пожелания об организации работы полиции в регионе.

Напомним, в Челябинской области на сегодняшний день более 17 тысяч ветеранов МВД. Каждому из них к празднику вручат поздравление от Михаила Скокова.