В Челябинской области появятся выплаты для молодых учителей

Деньги получат те, кто учительствует первый год

Минобр Челябинской области и правительство региона рассматривают варианты доплат для молодых педагогов, которые работают в школе первый год. Об этом во вторник, 5 декабря, на прямой линии губернатора области заявил Алексей Текслер.

Глава региона заметил, что в целом зарплаты у педагогов стремятся к средним по экономике. Это не так уж мало. Но молодые специалисты, которые работают в школе первый год, пока не имеют права на разного рода надбавки.

«Надбавки начинаются на второй, третий год, а у тех, кто работает первый год, зарплата небольшая. И таких педагогов мы должны поддерживать. Мы обязательно введем надбавку для учителей первого года работы», — пообещал Алексей Текслер.

Также глава региона выразил благодарность тем южноуральцам, которые выбирают благородную профессию учителя.

Сколько нужно платить педагогам, ранее Первому областному информагентству рассказал председатель областного Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников.



Также Алексей Текслер заметил, что с 1 января 2024 года в Челябинской области будут проиндексированы зарплаты региональных и муниципальных бюджетников.