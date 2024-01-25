В Челябинской области создадут новые экскурсионные туры на крупнейшие предприятия региона. Для получения опыта 75 участников программы «Открытая промышленность» посетили Центр компетенций по промтуризму в Магнитогорске, сообщает АНО «Центр проектного развития».

В программе принимают участие представители промышленных предприятий, турбизнеса и органов власти из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Каслей, Верхнего Уфалея, Кыштыма и Златоуста.

«Главная цель визита — изучение лучших практик по профессиональному проектированию и внедрению промышленных экскурсий на производственных площадках разного масштаба. Практическим результатом визита в Центр компетенций должны стать готовые проекты безопасных и качественных промышленных экскурсий», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.
Все проекты, которые создадут участники региональной команды, будут представлены главами регионов в апреле 2024 года на всероссийском финале программы «Открытая промышленность».