В Челябинской области появятся дополнительные помощники фельдшеров

В этом году планируют обучить 13 человек

В Челябинской области в 2024 году планируют дополнительно обучить 13 человек по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Помощники фельдшеров проводят подомовые обходы, наведываются к пациентам с хроническими заболеваниями, приглашают на диспансеризацию и вакцинацию, рассказала в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.



Обучение по программе начнется в апреле. В прошлом году в регионе появился 41 помощник фельдшера, которые прошли подготовку и успешно аттестовались.

«Приятно отметить, что все выпускницы — а у нас сформировалась исключительно женская команда — трудоустроены и по-прежнему работают в ФАПах и больницах в 15 районах Челябинской области. Они проводят подомовые обходы, наведываются к пациентам с хроническими заболеваниями, приглашают на диспансеризацию и вакцинацию. Помощники фельдшера, по сути, мотивируют население к постоянному наблюдению за своим здоровьем, что особенно важно в сельской местности. Результат работы младших медсестер служит ярким подтверждением того, насколько они действительно нужны региону», — написала Ирина Гехт.

Отметим, сегодня, 15 февраля, отмечается Международный день операционной медицинской сестры. Праздник утвердили в 2009 году. Именно медсестры готовят операционные к работе: проверяют оборудование, инструменты, материалы, аппаратуру. Они дают распоряжения младшему персоналу и контролируют их выполнение. Профессия связана с большой ответственностью и выдержкой.