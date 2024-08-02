В Челябинской области появится Центр патриотического воспитания

Штаб организации расположится в Чебаркуле, филиалы откроются в Копейске и Магнитогорске

Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» с главным штабом в Чебаркуле начнет работу осенью текущего года, об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в ходе визита в городской округ.

Центр создан в рамках исполнения поручения президента РФ по созданию и функционированию учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек.

«Это будет место, где старшеклассники всего региона в рамках смен будут получать навыки военного мастерства. Основная база будет здесь, в Чебаркуле, и это закономерно, потому что здесь находится наша знаменитая 90-я танковая дивизия. Рассчитываем, что площадка заработает в октябре», — отметил губернатор.

На территории 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии также возможно проведение тактических игр и учебных сборов.



«Я помню и в мое время проводилась такая военно-патриотическая работа, но конечно, не было подобных условий. Здесь, в Центре, создаются наилучшие условия для жизни, учебы, занятий спортом, для патриотической и воспитательной работы. Здесь будут современные тренажеры, в том числе такие, которые будут готовить ребят для работы в бронетанковых войсках. После освоения такой программы те, кто заинтересуется, смогут выбрать путь профессионального военного», — добавил Алексей Текслер.

Филиалы Центра, по словам губернатора, появятся в Копейске — там работы уже ведутся и Магнитогорске — начнутся в ближайшее время и будут завершены в течение 2025 года.