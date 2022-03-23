В Челябинской области появится правовой центр для призывников

Комиссия будет рассматривать нарушения со стороны военного комиссариата

С 1 апреля 2022 года начинается весенний призыв на военную службу. В связи с этим в военной прокуратуре Челябинской области появится консультативно-правовой центр. Призывники смогут сообщить в прокуратуру, если в военкомате региона нарушают их право на отсрочку или освобождение от службы. Об этом сообщили в Администрации Челябинска.



Обратиться в центр можно, если сотрудники военного комиссариата нарушают права призывника, обращение рассмотрят специалисты.

Обратиться за консультацией можно будет по телефону доверия 8 (351) 724-30-62 или напрямую в Военную прокуратуру региона на ул. Карла Маркса, д. 101.