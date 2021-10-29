В Челябинской области появится первый в регионе карбоновый полигон

На площадке будут проводить испытания для учета поглощения и выбросов парниковых газов

В Сосновском районе заложили первый в Челябинской области карбоновый полигон. Во время мероприятия представители власти, общественных организаций и промышленных предприятий Южного Урала высадили деревья, сообщили в региональном Минэкологии.

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в 2021 году региональные органы власти разработали проект создания на территории Челябинской области центров декарбонизации, получивший высокую оценку Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В рамках проекта разработали местоположения двух карбоновых полигонов на территории Южного Урала — в Сосновском и Верхнеуральском муниципальных районах. Карбоновые полигоны — это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций.

«Центры декарбонизации станут частью формирующегося вокруг города Челябинска „зеленого пояса“ и войдут в состав буферных зон особо охраняемых природных территорий Челябинской области: Челябинского (городского), Каштакского и Ужовского боров, Харлушевского государственного природного заказника в соответствии с мировыми тенденциями климатической безопасности», — уточнил Виталий Безруков.

По словам заместителя председателя центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурода Расулмухамедова, карбоновый полигон, расположенный в Сосновском районе, подразумевает возможность создания нескольких участков.

Сегодня дан старт работе первого участка с учетом уникальной экосистемы: леса, сельскохозяйственные земли, агроценозы. Здесь будут проводиться исследовательские испытания, которые помогут разработать комплекс решений для точного учета поглощения и выбросов парниковых газов.

Параллельно с карбоновыми полигонами будут созданы 5 карбоновых ферм, предназначенных для отработки специальных технологий, оптимальных для климата и типов экосистем Челябинской области. От проекта ждут благоприятный экологический и экономический эффект.