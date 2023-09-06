В Челябинской области появится «Педагогический Профессионалитет»

Ирина Гехт рассказала в Москве о новой практике подготовки преподавателей ссузов

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт работает на Пятом форуме социальных инноваций регионов, который в эти дни проходит в Москве. На стратегической сессии форума она выступила с докладом о новых практиках подготовки высококвалифицированных инженерно-педагогических кадров.

По словам политика, система СПО столкнулась с проблемой воспроизводства преподавателей. Если выпускники вузов охотно идут в аспирантуру и начинают работать как преподаватели, то выпускники техникумов и колледжей уходят на производство, где выше зарплата.

Изменить ситуацию, считает Ирина Гехт, может создание «Педагогического Профессионалитета».

«Это система сетевого взаимодействия между вузами и ПОО региона для реализации образовательных программ высшего образования в сетевой форме. Для этого будет использоваться уже существующая региональная инфраструктура СПО для подготовки инженерно-педагогических кадров нового поколения», — пишет Ирина Гехт в личном телеграм-канале.

С помощью «Педагогического Профессионалитета» можно создать целую экосистему обучения высококлассных педагогов. Челябинская область надеется стать одним из первых регионов, где будет внедрена практика «Педагогического Профессионалитета».