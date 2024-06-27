В Челябинской области появится новый исправительный центр для осужденных

Он сможет принять до 200 человек

В Магнитогорске на базе ООО «Трест Магнитострой» откроют новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Как рассказали в региональном ГУФСИН, он станет не последним подобным в области.

Центр расположится на двух тысячах квадратных метров — в пятиэтажном здании. Сейчас в нем провели реконструкцию и внутренние работы, оборудовали рабочие кабинеты сотрудников, дежурную часть, жилые секции, обеденный зал, комнаты для стирки.

«Трест Магнитострой» станет третьим исправительным центром региона — два других функционируют в Челябинске и поселке Октябрьском Копейского городского округа.