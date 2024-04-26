В Челябинской области появится 30 зарядных станций для электромобилей

Инфраструктура для экологичного транспорта продолжает развиваться

В 2024 году в Челябинской области появится еще 30 электрозаправочных станций мощностью 150 киловатт каждая, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

Сейчас в Челябинской области более 800 электроавтомобилей и работает 92 ЭЗС, в том числе 67 — в Челябинске.

«Сегодня у нас идет масштабный перевод общественного транспорта на экологически чистые виды топлива. Также стимулируем развитие личного автотранспорта на газомоторном топливе и электричестве»,

— отметила министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

В прошлом году начали свою работу 13 «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2024 году планируется ввести еще 30 таких ЭЗС.

«В Челябинске нами была установлена первая партия электрозарядных станций, и мы отмечаем заметный рост трафика в последнее время. ЭЗС работают исправно. Также нами организована служба технической поддержки — в случае возникновения у водителя вопросов», — рассказал начальник сервисной службы компании Hyper Алексей Гаврилов.

На ЭЗС в регионе имеется три вида разъемов: CHAdeMO, GB/T и CCS Combo 2. Если у электромобиля иной разъем, тогда можно воспользоваться переходником.

«Буквально года два-три назад в Челябинске имелось всего лишь три „быстрых“ зарядных станции. И они всегда были заняты, всегда была очередь. Сейчас, с программой развития электрозарядной сети, стало намного проще. Соответственно, ты не тратишь свое время, заряжаешься буквально за 20—30 минут», — рассказал владелец электромобиля Владислав Амелин.

Напомним, что в Челябинской области развитие инфраструктуры для электромобилей стартовало в 2019 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. В 2023-м регион включили в пилотный проект по этому направлению. Благодаря этому на Южном Урале уже второй год подряд предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по строительству объектов зарядной инфраструктуры.